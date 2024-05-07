وأشار بيان وزارة الصحة السعودية إلى أن كل حالات التسمم سببها مصدر واحد وهو سلسلة مطاعم وتم إغلاق أفرعها كلها بالكامل.

وأوضحت في بيان أنه "وفقا لعدد الحالات المسجلة، طبقت العقوبات النظامية، وأغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقرة نظاما، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها".

وتضمن ممارسات تخزين الطعام الممتازة سلامة الغذاء، يقدم الخبراء بعض الإرشادات لتخزين الأطعمة في المطاعم والمنازل لضمان سلامة الغذاء.

الطرق السليمة لتخزين اللحوم

تقول اختصاصية التغذية ياسمين حداد خلال حديثها لبرنامج "الصباح" على" سكاي نيوز عربية":

من الضروري الانتباه إلى طرق عملية تخزين المواد الغذائية والأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

تختلف صلاحية اللحوم المخزنة ما بين ما هو مجمد أو في الثلاجة.

تدوم مدة صلاحية اللحوم المجمدة أكثر من اللحوم المحتفظ بها في الثلاجة التي لا يجب أن تتجاوز 3 أو 4 أيام على أقصى تقدير.

من الضروري عند تجميد اللحوم إفراغ الأكياس من الهواء وتحديد تاريخ انطلاق عملية تجميد اللحوم للحفاظ عليها لمدة أطول.

كلما كانت قطع اللحوم عند عملية التجميد أكبر كلما طالت صلاحيتها ما بين 6 إلى 8 أشهر.

من الضروري المراقبة المستمرة والتأكد من عمل البراد بشكل جيد وصحيح.

من الهام جدا عند شراء اللحوم من المحلات التجارية التأكد من تاريخ العرض والتأكد من لون ورائحة اللحم قبل عملية الشراء.

عند زيارة المطاعم من الضروري التأكد من مدى التزام المطعم بمعايير السلامة الغذائية في تخزين الأغذية.

تختلف المناعة ضد التسمم من شخص إلى آخر وترتفع لدى الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

كيفية تخزين الدواجن بطريقة سليمة:

لا تختلف طريقة تخزين الدواجن عن طريقة اللحوم الحمراء.

بإمكان عملية تخزين وتجميد دجاجة كاملة أن تصل من 9 إلى 10 أشهر وتخف مدة الصلاحية عند تقطيعها لتتراوح فترة الصلاحية ما بين 6 إلى 8 أشهر.

لا يمكن الاحتفاظ بالدواجن في الثلاجة أكثر من يومين على أقصى تقدير.

وتقول اختصاصية التغذية ياسمين حداد فيما يتعلق بعملية تخزين المأكولات البحرية والأسماك:

تختلف عملية تخزين الأسماك بحسن نوعية السمك.

كلما كانت نسبة الدهون في الأسماك أكثر كلما قلت مدة صلاحيتها.

تتراوح مدة صلاحية الأسماك المجمدة الزيتية أو التي تحتوي على نسبة دهون ما بين 5 إلى 7 أشهر في حين تطول مدة صلاحية الأسماك المجمدة العادية لتصل إلى 8 أشهر.

وتؤكد حداد على ضرورة عدم وضع المأكولات النيئة بالقرب من بقية الأطعمة.

من الضروري الاحتفاظ بالمأكولات النيئة في أكياس محكمة الغلق أسفل الثلاجة التي لا تتجاوز درجة الحرارة 4 درجات مئوية.

لا يجوز إعادة تجميد اللحوم بعد ذوبانها مرة أخرى وتجميدها لتجنب تكاثر البكتيريا وارتفاع نسبة احتمال التسمم الغذائي.

8 إرشادات لتخزين الأطعمة بشكل صحيح

درجة حرارة عند الاستلام:

يجب قياس درجة حرارة كل منتج طازج عند استلامه لأن البكتيريا يمكن أن تنمو بشكل اسرع في الأطعمة غير المبردة بشكل صحيح.

المواد الكيميائية السامة:

من الضروري إبعاد الكيماويات السامة ومنتجات التنظيف بعيدا عن الطعام وعدم وضع المواد الخطرة فوق الطعام.

مستوى الأرض:

يجب عدم تخزين الصناديق على الأرض بل على منصة أو رف مرتفع لأن الأرضية تعد مصدرا للبكتيريا.

مساحة التخزين:

يجب التأكد من أن مساحة التخزين والمنتجات نظيفة وصحية وإبقاء منطقة التخزين جافة وآمنة ومغلقة.

أول ما يدخل هو أول ما يخرج:

يجب استهلاك المنتجات المخزنة أولا وتخزين المنتجات التي تصل حديثا خلف المنتجات القديمة لضمان استهلاك القديم أولا.

اللحوم في الأسفل:

يجب تخزين اللحوم دائمًا أسفل المواد الغذائية الأخرى لمنع التلوث الخلطي لعصائر اللحوم مع المواد الغذائية الأخرى.

التزم بدرجات الحرارة:

تعليمات درجة حرارة تخزين الطعام تضمن تخزينه في درجة الحرارة المثلى لضمان سلامته ومنع تلوثه.