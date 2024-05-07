واليوم الثلاثاء، أعلنت حركة حماس إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في رسالة نصية قصيرة "قصفنا تحشدات قوات العدو في موقع ’كرم أبو سالم العسكري‘ بمنظومة الصواريخ ’رجوم‘ قصيرة المدى من عيار 114ملم".

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته "انطلاق صفارات الإنذار في كرم أبو سالم، القريب من قطاع غزة".

وكانت حماس شنت أمس الاثنين هجوما صاروخيا باتجاه منطقة كرم أبو سالم بغلاف قطاع غزة، ما أدى على إصابة 10 إسرائيليين، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية إثر ذلك منع مرور المساعدات الإنسانية عبر المعبر القريب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن 10 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة كرم أبو سالم، على بعد مئات الأمتار من معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة لكرم أبو سالم.

وأكدت تقارير صحفية إسرائيلية إصابة عدد من الأشخاص، بعضهم في حالة خطرة.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية "منع مرور المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة، عقب سقوط صواريخ قرب المنطقة.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها استهدفت قاعدة للجيش الإسرائيلي.

وأصبح معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

ويأتي الحادث في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية مع نقص الغذاء والدواء والمواد الإنسانية الأخرى.