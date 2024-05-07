ونقلت هيئة بحرية غن ربان أنه وقع انفجاران قرب سفينته التجارية على بعد 82 ميلا بحريا جنوبي عدن اليمنية ويقول إن السفينة والطاقم بخير.

وقالت الهيئة في مذكرة عبر البريد الإلكتروني إن السلطات تحقق في الحادث.

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر، وفقا لرويترز.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقا أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.