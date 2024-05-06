وقال بن غفير في منشور على منصة " إكس" إن "تمارين وألاعيب حماس ليس لها سوى إجابة واحدة: الأمر الفوري لاحتلال رفح وزيادة الضغط العسكري حتى هزيمة حماس".

كما نقلت إذاعة الجيش عن مسؤولان أمنيان قولهما إن: "الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح مستمرة كما هو مخطط لها ولا تغيير في الاستعدادات للعملية".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أنه تمت الموافقة على العملية في رفح، جنوبي قطاع غزة، بالإجماع من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن مجلس إدارة الحرب وافق الليلة الماضية على العملية في رفح بالإجماع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ العملية خلال أيام قليلة.

وأضافت الصحيفة أنه بمجرد أن يبدأ إخلاء السكان، فمن المتوقع أن تبدأ العملية في غضون أيام قليلة.

من جهة أخرى أفادت الصحيفة بأن إسرائيل ربما توقف عملية اجتياح رفح جنوبي غزة، حال موافقة حماس على صفقة تبادل الأسرى.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة "إذا وافقت حماس على صفقة تبادل فمن الممكن وقف العملية في رفح".

وأعلنت حركة حماس، الإثنين، موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب بيان من الحركة.

وأضافت حركة حماس أنه في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غدا (الثلاثاء) وفد حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات.