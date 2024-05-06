تفاصيل المقترح المتاحة حتى الآن:

ذكرت مصادر في الحركة إن المقترح يتضمن 3 مراحل كل مرحلة مدتها 42 يوما.

المقترح يتضمن انسحابا كاملا من عزة وعودة اللاجئين وتبادل الأسرى.

شق عودة اللاجئين لا يتضمن أي شرط.

إعادة إعمار غزة ستشرف عليه قطر ومصر ومنظمات دولية أخرى.

تبادل الأسرى سيتم على 3 مراحل: المرحلة الأولى تتضمن المدنيين ما تبقى من نساء من مدنيين وعسكريين، والأطفال وكبار السن والمرضى.

من كان موجودا حيا في قطاع غزة من الـ 33 الذي طلبته إسرائيل فسيتم الإفراج عنهم وإلا فسيتم تحرير جثثهم.

وأعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب بيان من الحركة.

وقالت الحركة في بيان إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الإثنين".