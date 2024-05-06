وأكدت الوزارة في بيان "وصل للمستشفيات 52 شهيدا و90 إصابة" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الاثنين، مشيرة الى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 78108 منذ بدء المعارك قبل زهاء سبعة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وكانت تقارير إعلامية فلسطينية أفادت، اليوم الاثنين، بمقتل أكثر من 20 فلسطينيا وإصابة آخرين، إثر قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الغارات الإسرائيلية، منذ مساء الأحد، استهدفت 11 منزلا في رفح وأدت إلى مقتل 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال.

وأوضحت الوكالة أن 4 قتلى، بينهم طفلان، سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، بينما قتل 9 آخرون، بينهم 4 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

وأضافت أن 4 مواطنين، بينهم رضيع، قتلوا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي في الهجوم الذي نفذته كتائب القسام على معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، ليرتفع عدد الجنود القتلى بالهجوم ذاته إلى 4.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود في قصف معبر كرم أبو سالم من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

وبمقتل هؤلاء الجنود الأربعة، يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 612، بينهم 267 منذ بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي، فيما أصيب ما يصل إلى 3344 جنديا وضابطا آخرين، بينهم 1609 منذ بدء العمليات البرية.