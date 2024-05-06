وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة "إذا وافقت حماس على صفقة تبادل فمن الممكن وقف العملية في رفح".

من جهته، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، مزاعم بأنه قام بتخريب صفقة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار، بعد أن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر إسرائيلي قوله إنه قبل تصريحات نتنياهو يوم السبت، كانت إسرائيل وحماس قريبتان من التوصل إلى اتفاق.

وقال المصدر للصحيفة إن تصريحات نتنياهو بشأن عملية رفح دفعت حماس إلى وقف أي تقدم، متوقعة ضمانات بوقف الأعمال العدائية.

وتوجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى قطر فور مغادرة وفد حماس من القاهرة يوم الأحد. ومن المتوقع أن يصل إلى إسرائيل في وقت لاحق الاثنين للاجتماع مع نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد بارنيا ومسؤولين كبار آخرين.

وبحسب رويترز، ستمارس الولايات المتحدة وقطر أقصى قدر من الضغط على الأطراف لاستئناف المفاوضات.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية قولها إن إصرار حماس على إنهاء الحرب يعيق أي تقدم في المفاوضات.

وتصر إسرائيل على تجنب أي التزام من هذا القبيل، وتقول تل أبيب أن حماس تريد ضمان نهاية الحرب مهما حدث.

في الأثناء، يأمل النازحون في رفح التوصلَ إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل عاجل من أجل تسهيل إدخال المساعدات والعودة إلى مناطق سكناهم، ويؤكدون أن رفح غيرُ آمنة في الوقت الراهن.