ونقلت "قناة القاهرة" الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إنه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري".

وأضاف المصدر أن معبر رفح البري يعمل بشكل طبيعي، وحركة المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة.

وفيما يتعلق بالتصعيد الأخير في رفح لفت المسؤول المصري إلى أن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة، لكنه أكد أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا في بيان، الاثنين، "سكان شرق رفح للتوجه إلى منطقة إنسانية موسعة"، وأشار إلى وجود ما وصفها بزيادة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي قام "بتوسيع المنطقة الإنسانية في المواصي لاستيعاب المستويات المتزايدة من المساعدات المتدفقة إلى غزة. وتشمل هذه المنطقة الإنسانية الموسعة مستشفيات ميدانية وخيامًا وكميات متزايدة من الغذاء والمياه والأدوية والإمدادات الإضافية".

وأكد الجيش أنه: "سيواصل ملاحقة حماس في كل مكان في غزة حتى يعود جميع الرهائن الذين يحتجزهم في الأسر إلى ديارهم".