وقال القيادي بحماس لوكالة رويترز إن أمر الإخلاء الإسرائيلي من رفح "تطور خطير وسيكون له تداعياته".

وأضاف القيادي بحركة حماس إن "الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب"، بحسب رويترز.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن قيادي في حركة حماس أيضا قوله إن "قرار إسرائيل البدء بإخلاء رفح سيؤدي إلى تعليق المفاوضات الخاصة بالرهائن".

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ، اليوم الاثنين، بتشجيع سكان رفح على إخلاء المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة في إطار عملية "محدودة النطاق" لتفكيك حركة حماس.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم أبلغوا مصر ببدء عملية إجلاء السكان في الصباح الباكر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن بضرورة التحرك في رفح بسبب رفض حماس مقترحات إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

كما أفاد مصدر إسرائيلي بأن عملية يوم أمس (كرم أبو سالم) وتأخر رد حماس على الاقتراح الإسرائيلي لم يتركا أي خيار سوى البدء بالتحرك، مضيفا أن العملية تقتصر على شرق رفح، حتى الآن.

من جانبهم قال شهود في مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة مع مصر لرويترز إن بعض العائلات الفلسطينية تغادر من مناطق شرق المدينة، الاثنين، بعد تلقي أوامر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء.