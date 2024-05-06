وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الغارات الإسرائيلية، منذ مساء الأحد، استهدفت 11 منزلا في رفح وأدت إلى مقتل 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال.

وأوضحت الوكالة أن 4 قتلى، بينهم طفلان، سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، بينما قتل 9 آخرون، بينهم 4 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

وأضافت أن 4 مواطنين، بينهم رضيع، قتلوا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق الأحد 5 جثامين متحللة قتلى من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.