وأعرب الوزير أوستن عن تعازيه لجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا وجرحوا في هجوم صاروخي وقذائف هاون أطلقتها حماس من رفح على معبر كرم أبو سالم.

وأكد أوستن مجددا التزامه بالعودة غير المشروطة لجميع الرهائن وشدد على ضرورة أن تتضمن أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين الفلسطينيين والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية.

وكان قد قال غالانت في وقت سابق إن حركة حماس أظهرت ما يشير إلى أنها غير جادة بشأن التوصل إلى هدنة، مضيفا أنه إذا كان الأمر كذلك فإن إسرائيل ستشن عمليات عسكرية في رفح ومناطق أخرى من قطاع غزة "في المستقبل القريب جدا".