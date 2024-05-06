وقال الجيش في بيان "تم رصد حوالي 10 عمليات إطلاق قذائف أثناء العبور من المنطقة المحاذية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم".

وأضاف "معبر كرم أبو سالم مغلق حاليا أمام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية".

وكان قد أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 جنود في هجوم صاروخي لحركة حماس على معبر كرم أبو سالم بغلاف قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس بأنه إضافة إلى القتلى أصيب 12 جنديا، جروح 3 منهم خطرة.

وكان الجناح العسكري لحماس قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن 10 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة كرم أبو سالم، على بعد مئات الأمتار من المعبر.

وأشار إلى إن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة للمنطقة.

ولاحقا، أعلنت الحكومة الإسرائيلية "منع مرور المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة، عقب سقوط صواريخ قرب المنطقة.