كانت الرسالة، التي عادة ما تلقى في سياق يتجنب عادة السياسة، موجهة إلى العدد الآخذ في التنامي من قادة العالم الذين انتقدوا الخسائر الفادحة التي سببها الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد مقاتلي حماس وحثوا الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأضاف: "أقول لزعماء العالم: مهما كان حجم الضغوط، وأي قرار من أي منتدى دولي، لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها. لن يحدث ذلك مرة أخرى".

يوم ذكرى الكارثة والبطولة، هو اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى ستة ملايين يهودي قتلوا على يد ألمانيا النازية وحلفائها في المحرقة، أحد أكثر التواريخ أهمية في تقويم البلاد، وعادة ما يتجنب المتحدثون في المراسم السياسة.

شبه نتنياهو أيضا الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في الجامعات الأميركية بالجامعات الألمانية في الثلاثينيات، في الفترة التي سبقت المحرقة.

تمثل مراسم يوم الأحد أول يوم لإحياء ذكرى المحرقة في إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

اتخذ اليوم معنى جديدا هذا العام، وقتل مقاتلو حماس نحو 1200 شخص في الهجوم، مما يجعله أعنف الأعمال ضد اليهود منذ المحرقة.