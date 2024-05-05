ودخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ بعد ساعات على إعلان الحكومة الإسرائيلية إغلاق القناة القطرية في الدولة العبرية لمدة 45 يوما قابلة للتمديد.

وبعد ظهر الأحد تحولت الشاشة إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث "متوقف في إسرائيل" وفق ما رصدته وكالة فرانس برس.

وعلق مزودو الخدمات التلفزيونية عبر الأقمار الاصطناعية والكابل في إسرائيل بث قناة الجزيرة في أعقاب قرار الحكومة وقف عملها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أن الشرطة داهمت مكتب قناة "الجزيرة" في القدس، بعد قرار الحكومة إغلاق القناة المملوكة لقطر.

وأظهر مقطع مصور متداول على الإنترنت أفرادا بملابس مدنية يفككون معدات التصوير بغرفة في أحد الفنادق، وقال مصدر الجزيرة إن الفندق يقع في القدس الشرقية.

وقررت حكومة نتنياهو وقف عمل شبكة الجزيرة في إسرائيل لحين انتهاء حرب غزة، معتبرة أن الشبكة تشكل تهديدا للأمن القومي.

بيان قناة الجزيرة

نددت الجزيرة في بيان بالقرار الإسرائيلي ووصفته بأنه "فعل إجرامي".

قالت الجزيرة: "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا".

أضافت: "نجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي".

قالت الجزيرة: "نؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة".

تنتقد الجزيرة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتقدم تغطية حية على مدار الساعة منذ بدأت الحرب.

وكان نتنياهو قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصويت مجلس الوزراء بالإجماع على القرار "سيتم إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل".

وجاء في بيان للحكومة أن وزير الاتصالات الإسرائيلي وقع أوامر "بالتنفيذ على الفور"، لكن نائبة واحدة على الأقل في الكنيست من مؤيدي إغلاق مكتب الجزيرة قالت إن الشبكة لا يزال بإمكانها محاولة إلغاء القرار من خلال القضاء.

وقال البيان إن الإجراء سيشمل إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل ومصادرة معدات البث وحجب بث القناة عبر الشبكة الأرضية والأقمار الاصطناعية وحجب مواقعها على الإنترنت.

وكانت الجزيرة قد وصفت في وقت سابق الجهود الإسرائيلية للحد من عملياتها بأنها "تصعيد"، وقالت في بيان لها في أوائل أبريل إن ذلك يأتي ضمن "سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة".

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية استهدفت عمدا وقتلت العديد من صحفييها، ومنهم سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح، وكلاهما قتل في غزة خلال الصراع، وقالت إسرائيل إنها لا تستهدف الصحفيين.

القانون الإسرائيلي

أقر الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.

يسمح القانون لنتنياهو ومجلس الوزراء الأمني المصغر بإغلاق مكاتب الشبكة في إسرائيل لمدة 45 يوما، وهي فترة قابلة للتجديد، مما يتيح سريانه حتى نهاية يوليو أو حتى نهاية العمليات العسكرية الكبرى في غزة.

وتشارك قطر، التي تستضيف قادة من حماس، في جهود الوساطة في سبيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يمكن أن يوقف الحرب في غزة.