وأوقف مزودو خدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والكابل في إسرائيل بث القناة، الأحد، في أعقاب قرار الحكومة إغلاق القناة "لما تمثله من تهديد للأمن القومي"، على حد قولها.

وتوقف بث "الجزيرة" في إسرائيل باللغتين العربية والإنجليزية في إسرائيل.

ودخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ بعد ساعات على إعلان الحكومة إغلاق القناة لمدة 45 يوما قابلة للتمديد.

وبعد ظهر الأحد، تحولت شاشة قناة "الجزيرة" إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد أن البث "متوقف في إسرائيل".

وجاء قرار الحكومة بعد تصاعد الخلاف بين الجانبين، إثر الحرب في قطاع غزة.