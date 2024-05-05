وقال غالانت أثناء تفقد القوات الإسرائيلية في محور نتساريم، الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين: "يبدو أن حركة حماس لا تنوي الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل، وبناء عليه فإن عملية عسكرية في رفح وفي كل القطاع ستجري في أقرب وقت ممكن".

وأصيب 10 أشخاص، الأحد، بعد إطلاق بين 10 و30 صاروخا على منطقة معبر كرم أبو سالم.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قذائف أطلقت من رفح في جنوب قطاع غزة باتجاه المعبر، الذي أعلن إنه مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى القطاع.

وأصبح معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

ويأتي الحادث في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية مع نقص الغذاء والدواء والمواد الإنسانية الأخرى.