وأفاد الجيش الإسرائيلي أن 10 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة كرم أبو سالم، على بعد مئات الأمتار من معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى إن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة لكرم أبو سالم.

وأكدت تقارير صحفية إسرائيلية إصابة عدد من الأشخاص، بعضهم في حالة خطرة.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية "منع مرور المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة، عقب سقوط صواريخ قرب المنطقة.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها استهدفت قاعدة للجيش الإسرائيلي.

وأصبح معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

ويأتي الحادث في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية مع نقص الغذاء والدواء والمواد الإنسانية الأخرى.