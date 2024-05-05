وقال الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية، الأحد، إن 4 أفراد من عائلة واحدة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة بجنوب لبنان.

وأضافوا أن العائلة قتلت في قرية "ميس الجبل" التي شهدت دمارا واسع النطاق جراء تبادل إطلاق النار المستمر بين إسرائيل وجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر.

رد حزب الله

ومن جهته، أعلن حزب الله الأحد أنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على مناطق في شمال إسرائيل، وذلك "ردّا" على الغارة الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه "ردا على الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء قتلى وجرحى مدنيين، تم قصف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وأشارت تقارير إلى سقوط جريح في "كريات شمونة" شمالي إسرائيل، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.