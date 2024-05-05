وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي خلال الحرب على حركة حماس في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حكومته صوتت لصالح إغلاق مكاتب الجزيرة المملوكة لقطر بسبب توترات مع الشبكة الإخبارية.

وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي في بيان: "أوامرنا ستدخل حيز التنفيذ على الفور... واجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى تمكنّا أخيرا من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة والتي تضرّ بأمن البلاد".

ولاحقا، أمرت الحكومة الإسرائيلية بمصادرة معدات قناة الجزيرة بعد قرار إغلاقها.

جاء التصويت وسط توتر شديد في العلاقات بين إسرائيل والشبكة الإعلامية، والتي ساءت خلال الحرب على حركة حماس الفلسطينية.

ويأتي التطور أيضا في حين تساعد قطر في التوسط لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الحرب الجارية بقطاع غزة.