وحسب المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حاسم للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله".

وأخبر المسؤولون الأميركيون نظراءهم في محادثات وقف إطلاق النار، أنه "بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في غزة، سيكون من الممكن التحرك بسرعة نحو اتفاق آخر بين إسرائيل وحزب الله والحكومة اللبنانية".

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل هجمات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي تقريبا، منذ بدأت حرب غزة في أكتوبر الماضي، في تصعيد أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، نزح الآلاف على جانبي الحدود من جراء تبادل القصف بين الجانبين.

وكون حزب الله المدعوم من إيران، ترسانة ضخمة من الأسلحة منذ حربه مع إسرائيل عام 2006.

وقال حزب الله إنه لن يدخل في أي نقاش فعلي قبل وقف إطلاق النار في غزة، حيث تستمر هجمات إسرائيل على القطاع منذ ما يقرب من 7 أشهر.

ولوحت إسرائيل بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، قائلة إنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.