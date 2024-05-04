وبحسب الصحيفة، اعتبر السنوار هذه الصفقة المقترحةَ بأنها الأقرب حتى الآن لمطالب الحركة بالرغم من وجود بعض التحفظات.

ووفقا للوسطاء، من المتوقع أن تردَّ الحركة على المقترح قريبا.

وحاليا، مازال مصير الصفقة معلقاً على مطلب حماس بشأن التوصل إلى مسار يؤدي إلى نهاية القتال بشكل دائم، فيما تصر إسرائيل على مواصلة حملتها العسكرية للقضاء على حماس.

وكان وزيرُ الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن حركةَ حماس هي "العقبةُ الوحيدة" أمام التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح بلينكن أيضا أن إسرائيل لم تُقدم خطة ذاتَ مصداقية لتأمين حماية حقيقية للمدنيين في رفح في ظل حديثها عن قرب اجتياح المدينة، مشيراً إلى أن واشنطن لا يمكن أن تدعمَ عملية عسكرية كبيرة في رفح بسبب غياب خطة واضحة ولأن الضرر الذي ستُحدِثه يتجاوز حدود المقبول.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن "إسرائيل لن تقدم أي التزام بشأن قضايا الهدنة قبل معرفة مدى مرونة حركة حماس.

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل أكدت أن وفدها لن يتوجه للقاهرة لاستكمال المفاوضات، قبل أن تقدم حماس ردها على مقترح التهدئة".