وجاء في بيان"حماس":

• ذاهبون إلى القاهرة بنفس الروح الإيجابية للتوصل إلى اتفاق.

• نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت معها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار.

• عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين.

• سنرسل وفدا السبت إلى القاهرة للمشاركة في مباحثات مقترح الهدنة.

وأفاد مسؤول رفيع في حماس أن القيادي البارز في الحركة خليل الحية سيرأس الوفد.

وينتظر الوسطاء الولايات المتحدة ومصر وقطر ردا من حماس على مقترح إسرائيلي يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 40 يوما وتبادل عشرات الرهائن مع عدد أكبر من المعتقلين الفلسطينيين، وقد أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الخميس على "الروح الإيجابية" المحيطة بدراسة المقترح.

كذلك أبلغ مسؤول من "حماس" رويترز يوم الجمعة بأن وفدا من الحركة سيزور القاهرة السبت.

وأتى حديث مسؤول حماس، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بعدما أفاد مصدر أمني مصري وثلاثة مصادر في مطار القاهرة الدولي بوصول وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) إلى العاصمة المصرية لحضور اجتماعات تتعلق بالصراع في غزة.

ويقول وسطاء إنهم يترقبون رد حماس على أحدث نسخة من مقترح لاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار والإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في القطاع.

وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي فجّر الصراع.

وفي المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن ما يزيد على 600 من جنوده قُتلوا في عمليات عسكرية منذ ذلك الحين.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن ما لا يقل عن 34 ألف فلسطيني لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 77 ألفا آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.