وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 25 أبريل عن بدء بناء الرصيف الذي سيكلف 320 مليون دولار على الأقل، وقالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أكثر من 50 بالمئة منه قد اكتمل.

وقال الجيش في بيان "أمس، أوقفت القيادة المركزية الأميركية مؤقتا التجميع البحري للرصيف العائم في جوار غزة لاعتبارات الحالة البحرية".

وأضاف أن "الرياح العاتية المتوقعة وأمواج البحر العالية تسببت في ظروف غير آمنة للجنود الذين يعملون على سطح الرصيف الذي تم تشييد جزء منه".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان "تم نقل الرصيف الذي تم بناؤه جزئيا والسفن العسكرية المشاركة في بنائه إلى ميناء أسدود، حيث سيستمر التجميع، وسيتم الانتهاء منه قبل وضع الرصيف في موقعه المقصود عندما تهدأ حالة البحر".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل مارس، في ظل تعطيل إسرائيل تسليم المساعدات عن طريق البر.