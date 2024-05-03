وقالت الجمعيتان، وهما هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الطبيب عدنان أحمد عطية البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في غزة، أثناء عمله مؤقتا في مستشفى العودة شمال غزة.

ووصفتا وفاته بأنها "عملية اغتيال متعمدة" وأوضحتا أن جثته لا تزال في سجن إسرائيلي.

وأصدرت مصلحة السجون الإسرائيلية بيانا في 19 أبريل قالت فيه إن سجينا محتجزا لأسباب تتعلق بالأمن القومي توفي في سجن عوفر، لكنها لم تقدم تفاصيل عن سبب الوفاة.

وأكد متحدث باسم مصلحة السجون أن البيان يشير إلى البرش، وقال إنه يجري التحقيق في الواقعة.

ولطالما دعت جماعات طبية، من بينها منظمة الصحة العالمية، إلى وقف الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة حيث قُتل أكثر من 200 شخص حتى الآن في الصراع في القطاع الفلسطيني، وفقا لتقديرات مجموعة "إنسكيوريتي إنسايت" البحثية التي تجمع وتحلل البيانات الخاصة بالهجمات على عمال الإغاثة في أنحاء العالم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن مقتل البرش يرفع عدد العاملين في القطاع الطبي الذين قتلتهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر إلى 496 شخصا، مضيفة أن 1500 آخرين أصيبوا بجروح بينما اعتُقل 309.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية وتقول إن هجماتها على المستشفيات يسوغها وجود مقاتلين فيها. وتنفي حماس والطواقم الطبية هذه الاتهامات.

وقالت إدارة المعابر والحدود الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أفرجت، الخميس، عن 64 فلسطينيا كانت قد اعتقلتهم في هجومها على غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وقالت جمعيتا الأسرى إن المفرج عنهم كان بينهم جثة رجل آخر توفي أثناء الاحتجاز.

وأضافت إدارة المعابر والحدود أن أحد المفرج عنهم وصل في حالة حرجة ونقل إلى المستشفى فور وصوله.

وأفاد عشرات الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في الأشهر الماضية، ومن بينهم بعض موظفي إحدى وكالات الأمم المتحدة بأنهم تعرضوا لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بما في ذلك التعذيب والحرمان من الطعام والنوم.

وقالت جمعيتا الأسرى إن حالتي الوفاة الجديدتين ترفعان عدد من قتلوا في السجون الإسرائيلية من سكان غزة إلى 18 على الأقل منذ بداية الحرب، وحثتا السلطات الإسرائيلية على الكشف عن عدد ومكان ومصير المعتقلين من غزة.

ورصدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الإفراج عن 1506 أشخاص اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم حتى الرابع من أبريل، وقالت إن نقل المحتجزين يعرقل وصول المساعدات. وأضافت أن المفرج عنهم البالغ عددهم 1506 كان من بينهم 43 طفلا و84 امرأة.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر، وأدى القصف الإسرائيلي اللاحق إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، بحسب مسعفين فلسطينيين، ونزوح غالبية سكان غزة البالغ عددهم أكثر من 2.3 مليون نسمة.