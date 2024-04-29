ونقلت وكالة رويترز عن قيادي في الحركة، تحدث شريطة عدم كشف اسمه، أن الوفد سيناقش اقتراحا لوقف إطلاق النار قدمته الحركة إلى قطر ومصر، اللتين تقودان جهود الوساطة، فضلا عن مناقشة رد إسرائيل.

كما من المقترح أن ترد حماس على أحدث اقتراح إسرائيلي بخصوص هدنة على مراحل والذي سلمته السبت.

هذا، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إن مصر‭‭ ‬‬متفائلة إزاء اقتراح للهدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، لكنها تنتظر ردا على الاقتراح من إسرائيل وحماس.

كما ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "على حماس أن تقرر، وعليها أن تقرر بسرعة"، مضيفا "نأمل أن تتخذ حماس القرار الصحيح".

وكشف بلينكن: "بين يدي حماس مقترح سخي للغاية".