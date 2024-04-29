وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 20 صاروخا من لبنان، وتم اعتراض معظمها، وبعضها سقط في مناطق مفتوحة.

وأضاف أن مصدر إطلاق الصواريخ تعرض للقصف.

ولم يبلغ عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء القصف.

وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي من الجنوب اللبناني في اتجاه شمال إسرائيل، والعكس أيضا، منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ومنذ بدء التصعيد، قتل في لبنان 380 شخصا على الأقل من بينهم 252 عنصرا في حزب الله و72 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها "فرانس برس" استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكريا و8 مدنيين.