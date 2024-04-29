وذكر أبو مرزوق في حديثه لقناة العالم الإيرانية:

هناك إشاعة أن قيادات حماس ستنتقل إلى العراق أو سوريا أو تركيا، كل هذه أجواء إعلامية فقط للضغط على القطريين.

إذا انتقلت قيادة حماس، وهو أمر غير قائم حاليا، فستنتقل إلى الأردن.

الأردن شعب مضياف وكريم ومؤيد للمقاومة الفلسطينية. ولنا علاقة جيدة مع النظام الأردني.

كما تحدث القيادي في الحركة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، مضيفا: