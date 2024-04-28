ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مسؤول قوله إن "المساعدات إلى غزة ستزيد اعتبارا من الأسبوع المقبل".

من جانبه ذكر الجيش الإسرائيلي أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستزيد في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث العسكري، دانيال هاغاري، في بيان له: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، زادت كمية المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى غزة زيادة كبيرة، وستستمر الزيادة في الأيام المقبلة".

وأضاف: "يذهب المزيد من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء وغيرها من المساعدات إلى غزة أكثر من أي وقت مضى".

على صعيد ذي صلة، أعلنت مؤسسة ورلد سنترالكيتشن الإغاثية الخيرية أنها ستسأنف عملياتها في قطاع غزة غدا الاثنين وذلك بعد شهر من وقفها بسبب مقتل سبعة من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية.

ووزعت المؤسسة قبل وقف عملياتها أكثر من 43 مليون وجبة في غزة بدءا من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يمثل وفق حساباتها 62 بالمئة من إجمالي مساعدات المنظمات الدولية غير الحكومية.