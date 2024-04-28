وشدد الرئيس الفلسطيني عباس على أن الفلسطينيين لن يقبلوا "بأي حال من الأحوال" التهجير خارج إطار وطنهم، كما شدد على ضرورة وقف الحرب في غزة.

وحذر محمود عباس من تداعيات اجتياح إسرائيل لمدينة رفح.

وقال إن "إسرائيل ستدخل رفح في الأيام القليلة المقبلة"، وناشد الولايات المتحدة "الإيعاز أو الطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح".

وأضاف عباس: "أميركا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة".

وأشار عباس إلى أن إسرائيل دمرت خلال حربها في غزة نحو 75% من قطاع غزة.

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وقال "لابد من حل سياسي يجمع الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".

وطالب عباس في كلمته دول العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.