وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

ووقع الحادث بعد يوم من إصابة وزير آخر في الحكومة، إيتمار بن غافير وزير الأمن القومي، بجروح طفيفة عندما انقلبت سيارته في الرملة، بعد أن تجاوز سائقه الإشارة الحمراء واصطدم بسيارة أخرى.