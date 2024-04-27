وقال الحزب في بيان "ردًا على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء غولاني".

ويستمر تبادل القصف على الحدود اللبنانية بين الحزب والجيش الإسرائيلي "إسنادا" لحركة حماس منذ شنت هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر ورد الدولة العبرية عليه بهجوم واسع النطاق على قطاع غزة المحاصر.

وفي بيانين منفصلين في وقت سابق السبت، أعلن حزب الله مقتل اثنين من مقاتليه يتحدران من بلدتي كفركلا والخيام في جنوب لبنان.

وكثف حزب الله استهدافه للمواقع العسكرية الإسرائيلية منذ تصاعد التوتر بين اسرائيل وايران إثر ضربة طاولت القنصلية الايرانية في دمشق في الأول من أبريل ونسبتها طهران الى الدولة العبرية.