وأضاف الموقع نقلا عن مكتب بن غفير أن الوزير الإسرائيلي يتمتع بصحة جدية ولم يفقد الوعي، وقد تم نقله إلى مركز شامير الطبي من أجل إجراء المزيد من الفحوصات.

وقد أظهر مقطع فيديو لحادث السير على منصة "إكس" سيارة بن غفير منقلبة وسط الشارع بينما تحطمت سيارة أخرى.

هذا وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها تتحقق من أسباب الحادث الذي وقع أثناء مغادرة الوزير الإسرائيلي لموقع هجوم طعن وقع في منظقة الرملة.