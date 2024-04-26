وأضاف الجيش في بيان له: "قام الجيش الإسرائيلي من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو باستهداف والقضاء على المدعو مصعب خلف القيادي في تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان والذي قام بتفعيل أنشطة إرهابية عديدة ضد إسرائيل". وتابع: "لقد عمل خلف في تنظيم الجماعة الإسلامية لشن اعتداءات تخريبية وارهابية انطلاقا من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل في منطقة جبل روس (هار دوف) ومناطق أخرى في الآونة الأخيرة".

وأكمل البيان: "لقد عمل المدعو مصعب خلف بتعاون مع تنظيم حماس في لبنان وقام بتنسيق وتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد إسرائيل حيث تهدف تصفيته إلى ضرب قدرات التنظيم في تنفيذ اعتداءات ارهابية خطط لها في الآونة الأخيرة ضد دولة إسرائيل على الحدود الشمالية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف، الجمعة أيضا، سيارة على طريق عام يمدون في البقاع الغربي في لبنان.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط قتيلين جراء الغارة.