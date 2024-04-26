وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط قتيلين جراء الغارة.

ولم يعرف حتى اللحظة هوية الأشخاص المستهدفين، علما أن غارات إسرئيلية سابقة استهدفت شخصيات تابعة لحزب الله المدعوم من إيران.

وكثف الحزب وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وطهران الداعمة للحزب على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل.

وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف مزيد من الأهداف في العمق اللبناني.

وتقول إسرائيل مرارا إنها تقوم بقتل مسؤولين محليين في الحزب بضربات محددة الأهداف، لكن حزب الله لم ينعي سوى عددا قليلا من القياديين.