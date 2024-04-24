وقال الجيش إن اللواء 679 "يفتاح" ولواء المشاة الثاني "كرملي"، اللذين كانا يعملان على الحدود الشمالية، استعدا في الأسابيع الأخيرة لمهمتهما في قطاع غزة.

ويوضح الجيش أن كتيبتي الاحتياط "استفادتا من تقنيات المعركة وتعلمتا الأفكار والدروس الرئيسية من القتال والمناورة في قطاع غزة حتى الآن".

وتم خلال أشهر قليلة فقط من الهجوم البري للجيش الإسرائيلي، تكليف الفرقة 99 بمهمة الممر الأوسط لقطاع غزة.

ويأتي إعادة نشر هذه الفرقة في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ هجمات جديدة في غزة، بما في ذلك في مدينة رفح جنوبا، حيث تؤكد إسرائيل أن 4 من كتائب حماس المتبقية موجودة هناك.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أكدت أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح متوقع أن يستمر 6 أسابيع على الأقل.

وفي وقت سابق، حث الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل على عدم شن هجوم واسع النطاق في رفح، لتجنب سقوط مزيد من القتلى بين المدنيين الفلسطينيين.