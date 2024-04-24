وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "صواريخ أطلقت من لبنان" باتجاه تجمع أفيفيم شمالي إسرائيل، تسببت في أضرار بمنازل واندلاع حريق.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الحزب استهداف مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل بالعشرات من صواريخ "كاتيوشا".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار تم تفعيلها في مناطق متفرقة شمالا.

وكان الجيش قد أعلن رصد عدد من الصواريخ العابرة للأراضي اللبنانية، الثلاثاء، مشيرا إلى أنها سقطت في مناطق مفتوحة في شوميرا.

و"قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي منصة الإطلاق في منطقة طير حرفا، التي أطلقت منها الصواريخ"، وفق بيان الجيش.

وأضاف البيان: "إضافة إلى ذلك، تم أيضا قصف مجمع عسكري لحزب الله" في المنطقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "خلال الليل، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي البنية التحتية للإرهاب في منطقة مركبا، ومجمعا عسكريا في منطقة عيتا الشعب ونقطة مراقبة لحزب الله في منطقة مروحين".

و"علاوة على ذلك، أطلقت المدفعية الإسرائيلية النار لإزالة تهديد في منطقتي شيحين وكفرشوبا".

والثلاثاء أعلن حزب الله أنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على شمال إسرائيل، ردا على مقتل مدنيتين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حانين جنوبي لبنان.

يوميا