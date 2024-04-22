ووصف لابيد في حسابه على منصة إكس قرالر هاليفا بـ"المبرر والمحترم"، مضيفا: "كان على رئيس الوزراء نتنياهو أن يفعل الشيء نفسه".

من جانبه، وجه عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، فلاديمير بيلياك، نداء مماثلا إلى نتنياهو، قائلا: "يجب أن يستقيل فورا، بغض النظر عما إذا تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الأحداث المرتبطة بـ 7 أكتوبر أم لا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم 7 أكتوبر، والذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن "الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر".

وهاليفا الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاما، هو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس.

وفي كتاب استقالته الذي جرى توزيعه على وسائل الإعلام، قال هاليفا: "لم نرق إلى مستوى مهمتنا، سأتحمل الألم الرهيب إلى الأبد، أنا مقتنع بأنه من الصواب إنشاء لجنة تحقيق حكومية تكون قادرة على التحقيق والكشف بطريقة شاملة ومتعمقة وشاملة ودقيقة عن جميع العوامل والظروف التي أدت إلى الوضع الصعب، كل ما فعلته خلال خدمتي في الجيش الإسرائيلي كان من أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل".