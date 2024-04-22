وأضاف الجيش في بيان أن الهجوم الصاروخي أسفر عن إصابة الطائرة وسقوطها في الأراضي اللبنانية، وما زال الحادث قيد التحقيق.

وأكد البيان أن القوات الإسرائيلية ردت بغارات جوية استهدفت الموقع الذي انطلق منه الصاروخ، مضيفا إن سلاح الجو يواصل العمل في المجال الجوي اللبناني لتنفيذ مهام الجيش الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الطائرة المسيرة التي أسقطها حزب الله هي الخامسة التي ينجح بإسقاطها منذ بداية الحرب على غزة.

وكانت قد أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية أنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان.

وقال الجماعة المدعومة من إيران في بيان إن الطائرة التي أُسقطت فوق منطقة العيشية "كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين".

وتعد الطائرة، وهي من طراز هيرميس 450 ثالث أكبر مسيرة من طراز "هيرميس"، الذي يشمل "هيرميس 90″، و"هيرميس 180″، و"هيرميس 1500″، وهي أول طائرة مسيرة تحلق بموافقة هيئة الطيران المدني الإسرائيلية.