وتعيش صباح هنية (57 عاما) في بلدة تل السبع جنوبي إسرائيل.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إن شقيقة هنية محتجزة منذ اعتقالها في الأول من أبريل، ولم يصدر تعليق بعد من محاميها.

ووفقا للائحة الاتهام، أرسلت صباح هنية بعد أيام فقط من هجوم حماس على جنوب إسرائيل، رسائل إلى عشرات من جهات الاتصال، بما في ذلك لإسماعيل هنية، أشادت فيها بالهجوم عبر الحدود.

ومن رسائلها المذكورة في لائحة الاتهام: "اللهم أحصهم عددا، واقتلهم، ولا تترك منهم أحدا يا الله".

وتقول الإحصاءات الإسرائيلية إن هجوم حماس أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وفي المقابل تقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن الحرب التي شنتها إسرائيل أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.