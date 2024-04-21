وجاء حديث خامنئي الذي تناقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، خلال اجتماع مع قادة الجيش الإيراني، الأحد.

وقال المرشد الإيراني: "مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو الصواريخ التي أصابت الهدف التي يركز عليها الجانب الآخر (إسرائيل)، هي مسألة ثانوية، أما القضية الأساسية فهي ظهور قوة الإرادة لدى الأمة الإيرانية والقوات المسلحة على الساحة الدولية، وهو سبب انزعاج الطرف الآخر".

واعتبر خامنئي أن "القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بصورة جيدة من حيث القدرات".

وأمر المرشد الجيش بـ"مواصلة التحرك لمواجهة الأعمال العدائية والأعداء، بالاعتماد على الابتكار والمبادرة. الابتكار في الأسلحة والأساليب، فضلا عن معرفة أساليب العدو، يجب أن يكون دائما على جدول الأعمال".