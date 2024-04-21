وكان الجندي من قوات الاحتياط في إجازة بمستوطنة كوخاف هشاهار، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي، الذي قال أيضا إن الجنود كانوا يفتشون المنطقة بحثا عن مشتبه بهم.

ويظهر مقطع فيديو الجندي وهو يركض نحو العلم، وعندما يصل إليه يحاول ركله فتنفجر به العبوة الناسفة، في فخ معد مسبقا على ما يبدو.

وبحسب تقارير صحفية، فإن جندي الاحتياط أصيب بجروح طفيفة، وعولج في مكان الحادث.

وفي يناير الماضي، قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حظر الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة، وأمر الشرطة بإزالتها.