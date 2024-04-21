وقال الجيش: "أحد الإرهابيين حاول طعن جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا في المنطقة، فردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده".

وأضاف: "في الوقت نفسه أطلق الإرهابي الآخر النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده أيضا".

وشاهد مصور من رويترز جثة في مكان الواقعة عند تقاطع طرق قرب مدينة الخليل الفلسطينية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية، التي كانت في ازدياد بالفعل قبل الحرب، مع قيام الجيش بمداهمات متكررة تستهدف فصائل مسلحة وهجمات يشنها مستوطنون يهود على قرى فلسطينية وهجمات يشنها فلسطينيون في الشوارع.

وقالت السلطات الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت السبت 14 فلسطينيا خلال مداهمة في الضفة الغربية، بينما قُتل سائق سيارة إسعاف أثناء توجهه لنقل جرحى من هجوم منفصل شنه مستوطنون يهود.

وبدأت القوات الإسرائيلية مداهمة كبيرة في الساعات الأولى من صباح الجمعة في منطقة نور شمس بالقرب من مدينة طولكرم الفلسطينية، وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين حتى السبت.