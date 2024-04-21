وبحسب مصادر محلية من المنطقة فإن المضادات الأرضية التابعة للقاعدة تصدت لطائرة مسيرة حاولت الاقتراب دون حدوث أي أضرار داخل القاعدة.

يشار إلى أن هذا الهجوم هو الأول من نوعه بعد التصعيد الإقليمي والقصف المتبادل بين إيران وإسرائيل.

وتشهد القواعد الأميركية في شمال شرق سوريا حالة استنفار تحسبا للاستهداف من قبل المجموعات الموالية لإيران.

كما قامت القوات الأميركية بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، السبت، بتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في قاعدة تل بيدر شمال الحسكة، شارك فيها الطيران المسير والحربي الأميركي.

وكانت قاعدة كونيكو قد تعرضت لـ35 هجوما من قبل الفصائل الموالية لإيران، من أصل نحو 130 هجوما على قواعد التحالف الدولي في سوريا، منذ التصعيد العسكري على قطاع غزة.