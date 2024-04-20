وجاءت الواقعة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المنطقة، وأداء الطاقم لعمله الطبي.

والسبت قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية اشتبكت مع فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في اليوم الثاني من مداهمة أسفرت حتى الآن عن مقتل شخصين على الأقل.

والجمعة بدأ الجيش الإسرائيلي مداهمة في منطقة نور شمس قرب طولكرم، وقال الجيش إن عددا من المسلحين قتلوا بينما اعتقل آخرون، وأصيب 4 جنود على الأقل في تبادل لإطلاق النار.

وقالت كتيبة طولكرم، التي تضم عدة فصائل فلسطينية، إن مقاتليها ما زالوا يتبادلون إطلاق النار مع قوات إسرائيلية، السبت.

وشوهدت 3 طائرات مسيّرة على الأقل تحلق فوق نور شمس، حيث احتشدت مركبات عسكرية إسرائيلية وسمع دوي إطلاق نار.