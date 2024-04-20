وقال الجيش الإسرائيلي إنه "حدد عددا من الإرهابيين في بنية عسكرية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة الجبين جنوب لبنان"، مؤكدا مهاجمته الهدف بطائرات مقاتلة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من 6 أشهر، لكن الحزب كثف وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية خلال الأسبوع الحالي، مما أوقع جرحى اسرائيليين غالبيتهم جنود.

وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان في وقت سابق، أن "الطيران المعادي نفذ غارة استهدفت منزلا في بلدة الجبين، وتوجهت فرق الإسعاف الى المنطقة".

ولاحقا نعى حزب الله المقاتلين الثلاثة، وقال إنهم "ارتقوا على طريق القدس"، وهي عبارة يستخدمها لنعي عناصره الذين يقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة.

وشهد الأسبوع الجاري تصعيدا في وتيرة الاستهدافات المتبادلة، بعد توتر شهدته المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، مع إطلاق إيران مئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل.

وتسبب هجوم لحزب الله على موقع عسكري في شمال إسرائيل الأربعاء بإصابة 14 جنديا إسرائيليا، وفق الجيش.

ومنذ بدء التصعيد، قتل في لبنان 375 شخصا على الأقل من بينهم 250 عنصرا في حزب الله و70 مدنيا على الأقل، وفق حصيلة أعدتها "فرانس برس" استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وفي المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل 10 عسكريين و8 مدنيين.