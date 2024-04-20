ويتوقع أن يكون الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (67 عامًا) الذي يقود منذ 2019 هذا البلد المحوري الشاسع بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وقطب الاستقرار في منطقة الساحل في مواجهة انتشار المتشددين، المرشح الأوفر حظًا في هذه الانتخابات.

ولم يعلن بعد ترشحه، لكن المراقبين لا يشكون في ذلك.

وبعد التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا، جعل الغزواني مكافحة الفقر إحدى أولوياته.

وفاز حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل عام ب107 مقاعد من أصل 176 في البرلمان، متقدما بفارق كبير على حزب التواصل الإسلامي الذي حصل على 11 مقعدا.

وأعلن 7 معارضين حتى الآن أنهم سيشاركون في الانتخابات.

كما أعلن الناشط والمعارض الشهير في مجال مكافحة العبودية بيرام الداه عبيدي، الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، نيته الترشح.

وبموجب بنود المرسوم، تبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل الجمعة 14 يونيو وتنتهي الخميس 27 يونيو عند منتصف الليل.

ونص المرسوم على أن يبدأ التصويت عند الساعة السابعة وينتهي عند الساعة 19:00.