وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: "استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي منصة إطلاق في منطقة بيت حانون بعد فترة وجيزة من تحديد عمليات إطلاق من المنطقة باتجاه مدينة سديروت الجمعة".

وأضاف: "قصفت قوات الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أهدافًا إرهابية، بما في ذلك منصة إطلاق في بيت حانون في شمال غزة، بعد وقت قصير من تحديد واعتراض صاروخ كان يعبر من المنطقة إلى مدينة سديروت".

وأوضح: "خلال اليوم الماضي، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وطائرات إضافية عشرات الأهداف الإرهابية لمساعدة القوات البرية للجيش الإسرائيلي. ومن بين الأهداف البنى التحتية العسكرية والمجمعات والإرهابيين المسلحين".

وتابع البيان: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي القيام بعمليات مكافحة الإرهاب في وسط غزة. وخلال إحدى الحوادث، تعرفت القوات على أحد الإرهابيين الذي كان يشكل خطراً عليهم وتمت القضاء عليه".