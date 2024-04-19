ووفقاً لهذه التقارير، فقد تم من قبل، إدراج أحد الأماكن المستهدفة في أصفهان على أنه "مركز القوات الجوية للجيش الإيراني".

وسُمعت أصوات انفجارات في قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غرب أصفهان، في صباح يوم الجمعة، 19 أبريل، وفق موقع قناة "إيران إنترناشيونال".

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، عن مصادر إخبارية، بسماع ثلاث انفجارات قرب قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غربي أصفهان، وتم تفعيل الدفاعات الجوية؛ ردًا على جسم يعتقد أنه طائرة صغيرة.

وأضافت الوكالة "قيل إن رادار الجيش كان أحد الأهداف المحتملة، وإن نوافذ العديد من مباني المكاتب في هذه المنطقة تحطمت".

استهداف مركز الطائرات

ذكرت وكالة "إيرنا" للأنباء، أنه في حوالي الساعة الرابعة من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تصدت الدفاعات الجوية لقاعدة "هشتم شكاري" في أصفهان، وسُمِعَت أصوات انفجارات من شمال شرق أصفهان.

وقال القائد العسكري بالجيش الإيراني في أصفهان، سياوش ميهن دوست، لوكالة إيرنا: "صوت الانفجار الذي سُمع في أصفهان كان بمثابة إطلاق الدفاع الجوي النار على جسم مشبوه، ولم نتعرض لأي أضرار أو حوادث".

وأكد قائد الجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، الهجوم بواسطة "عدة أجسام طائرة"، وقال إنه تم "إطلاق النار عليها".

ولم يقدم أي معلومات عن حجم الأضرار المحتملة لقواعد الجيش.

قاعدة "هشتم شكاري"