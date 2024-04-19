وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان: " شن العدو الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية" مضيفا أن "العدوان أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أنه "سمع دوي انفجارات عنيفة فجر اليوم ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي بغارات استهدفت رادارا جويا يقع بين مدينة إزرع وبلدة قرفا في ريف درعا الشرقي بعد رصد الطائرات الإسرائيلية.. في أجواء درعا"

وسجل عبد الرحمن عدم انطلاق الدفاعات الجوية التابعة للنظام للتصدي للضربة الإسرائيلية التي استهدفت الرادار، وعدم ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وذكر ناشطون سوريون في وقت سابق أن ضربات استهدفت مواقع للجيش السوري في السويداء في جنوب البلاد اليوم الجمعة.

كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بسماع انفجارات في وسط أصفهان، فيما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات انتقامية ضد إيران.