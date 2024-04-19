ونشرت السفارة الأمريكية على موقعها أن "موظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم" لا يمكنهم التنقل "لدواع شخصية" خارج مدن تل أبيب والقدس وبئر السبع، مشيرة إلى أن هذا التوجيه ساري المفعول "حتى إشعار آخر".

هذا وقد أوقفت عدد من شركات الطيران التحليق فوق الأجواء الإيرانية وغيرت مسارات رحلاتها بشكل عاجل، وحولت الشركات رحلاتها إلى مطارات بديلة أو أعادت الطائرات إلى نقاط انطلاقها بعد إغلاق المجال الجوي ومطارات في أعقاب الهجوم الإسرائيلي.

أستراليا تحذر

كما طالبت أستراليا مواطنيها الجمعة، بمغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا كان ذلك ممكنا، مشيرة إلى "خطر كبير يتمثل بردود عسكرية وهجمات إرهابية".

وقالت وزارة الخارجية في مذكرة سفر "نحض الأستراليين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على المغادرة إذا كان ذلك آمنا".

وكانت الحكومة الأسترالية وجهت في وقت سابق رعاياها بتجنب السفر إلى المنطقتين، وفي حال القلق المغادرة.

ويأتي تشديد التحذير عقب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، حيث ذكر دبلوماسيون أستراليون أن "هجمات عسكرية قد تتسبب بإغلاق المجال الجوي وإلغاء وتحويل مسار رحلات وغيرها من فوضى الطيران".

وأضافوا: "قد يعلق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب عملياته بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة في أي وقت، وفي غضون مهلة قصيرة".

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